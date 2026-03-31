Il caso Delmastro arriva sul tavolo dell’Antimafia E lascia anche la Chiorino

Il caso Delmastro è stato trasferito all’attenzione dell’Antimafia, coinvolgendo anche la posizione di un’altra figura politica. Il sottosegretario alla Giustizia con delega al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è al centro di indagini che riguardano questioni legali e amministrative. La vicenda ha portato alla sospensione di una funzionaria, coinvolta nel procedimento.

Perché il sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap Andrea Delmastro, acerrimo nemico dell'abolizione del 41bis e dichiaratamente antimafioso, è finito a fare affari con un prestanome della cosca di camorra romana dei Senese? «C'è puzza di framing, l'hanno cojonato», ci dice una fonte romana che conosce molti dei commensali presenti a quella fatidica cena immortalata da una foto pubblicata dal Fatto quotidiano. Erano una quarantina a festeggiare la fresca nomina di un altissimo dirigente del Dap presente anche lui ma non fotografato né mai citato fino a ora, in un Dipartimento ancora oggi scosso dalle dimissioni a sorpresa di Giovanni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caso Delmastro arriva sul tavolo dell’Antimafia. E lascia anche la Chiorino Articoli correlati Elena Chiorino, dimissioni anche da assessore regionale del Piemonte dopo il caso Delmastro: perché lasciaElena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta Cirio, dopo le pressioni legate all’inchiesta sulla “Bisteccheria d’Italia”. Caso Delmastro, le “finte” dimissioni di Chiorino: lascia la vicepresidenza ma resta assessore regionale in PiemonteCome Andrea Delmastro anche lei era finita al centro del caso in quanto socia, insieme al sottosegretario, del ristorante romano gestito da Mauro... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Delmastro sarà ascoltato in Antimafia: cosa succede; Caso Delmastro, indagine società Caroccia: 'Usati soldi clan Senese'; Delmastro sotto assedio, ma il governo prende tempo in attesa del voto sul referendum; Giustizia, si dimettono Delmastro e Bartolozzi. E Meloni sfiducia Santanchè. Delmastro convocato in Antimafia: cosa succedeL'ex sottosegretario è stato chiamato sulla vicenda della Bisteccheria aperta con la figlia di un prestanome dei Senese. La Camera pronta a valutare ... avvenire.it La Bisteccheria di cui era socio Andrea Delmastro serviva a riciclare i soldi del clan Senese. Ne sono convinti i pm romani che domani interrogheranno Miriam Caroccia, ex socia dell’ex sottosegretario alla Giustizia, e suo padre Mauro. Sospetti arrivati anche facebook “Riciclavano il denaro del clan”, l’Antimafia sentirà Delmastro x.com