Consiglio europeo Meloni incontra i leader Ue Sul tavolo revisione delle tasse green ma anche la crisi su Hormuz Gaza e Libano – La diretta

Durante il Consiglio europeo previsto per il 19 e 20 marzo a Bruxelles, la presidente del Consiglio italiano incontra i leader dell’Unione Europea. Tra i temi discussi ci sono la revisione delle tasse green, la crisi nel Golfo di Hormuz, e le tensioni a Gaza e in Libano. I prezzi dell’energia sono aumentati dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran e la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz.

I prezzi dell’energia, schizzati, dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran e la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, sono sul tavolo del Consiglio europeo, in programma il 19 e 20 marzo a Bruxelles. Secondo il dossier redatto dal Servizio per i rapporti con l’Ue della Camera la questione medio orientale sarà al centro delle discussioni. I programmi della giornata. I leader avranno un primo scambio di opinioni con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. A seguire si parlerà di Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky che si collegherà in videoconferenza. I punti successivi all’ordine del giorno sono la situazione in Medio Oriente e il pranzo di lavoro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. 🔗 Leggi su Open.online

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