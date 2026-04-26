La mia maglia preferita è la numero nove e giocare centralmente è dove mi sento più a mio agio ma voglio solo giocare non importa come Endrick parla del suo posto nell’attacco del Real Madrid

Endrick, nuovo attaccante del Real Madrid, ha dichiarato di sentirsi più a suo agio nel ruolo centrale e di preferire semplicemente giocare, senza specificare un ruolo preciso. La firma con il club è avvenuta nell’estate del 2024, pochi giorni dopo l’arrivo di Kylian Mbappe. Al suo ingresso, ha trovato un reparto offensivo già composto da Vinicius Junior, Rodrygo e Brahim Diaz.

Notizia fresca giunta in redazione: Quando Endrick firmò per il Real Madrid nell’estate del 2024, arrivò pochi giorni dopo Kylian Mbappe e si unì a un corpo d’attacco che già conteneva talenti del calibro di Vinicius Junior, Rodrygo e Brahim Diaz. La competizione per i posti sarebbe stata chiaramente un problema per l’adolescente fin dall’inizio, con Endrick che avrebbe dovuto accontentarsi in gran parte di un ruolo da super-sub. Giunto alla seconda stagione, il 19enne ha scelto di andare in prestito al Lione per avere più minuti al suo attivo. Potrebbe piacerti Endrick sul suo ruolo preferito. Endrick deve affrontare molta concorrenza tra...🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “La mia maglia preferita è la numero nove e giocare centralmente è dove mi sento più a mio agio, ma voglio solo giocare, non importa come” Endrick parla del suo posto nell’attacco del Real Madrid “Donne Ricche” come non l’hai MAI sentita | Tony Pitony x Marco Castello Notizie correlate “Non mi sento a mio agio nelle società dove i leader religiosi fanno quello che dicono i politici”. Meloni torna sull’attacco di Trump a papa LeoneAll’indomani dell’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il Pontefice, Giorgia Meloni interviene dal Vinitaly di Verona e... Pulisic sul suo momento: “Mi sento in buon momento. Puoi giocare male, ma se fai gol la gente ti osanna”Christian Pulisic è stato recentemente intervistato dal magazine americano "Men's Journal". Contenuti di approfondimento Real Madrid, ecco la nuova maglia VIDEOIl Real Madrid, con un video sui propri canali social, ha presentato la prima maglia per la stagione 2023/24: dettagli neri e oro come nel '99, realizzata con materiali riciclati. calciomercato.com Real Madrid, ecco la seconda maglia FOTOAttraverso un tweet ufficiale, il Real Madrid ha mostrato la seconda maglia per la prossima stagione. La tonalità è un blu elegante, con inserti in oro, tra cui la patch per la vittoria del Mondiale ... calciomercato.com