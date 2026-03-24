Christian Pulisic è stato recentemente intervistato dal magazine americano "Men's Journal". Tra i tanti temi della chiacchierata, l'attaccante del Milan si è espresso sul suo periodo senza gol che dura da alcuni mesi. In particolare, l'11 di Massimiliano Allegri ha commentato le parole del suo C.T. Mauricio Pochettino, il quale si è mostrato molto incoraggiante nei suoi confronti e ha detto di essere soddisfatto complessivamente delle sue prestazioni, nonostante l'assenza di reti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni "Apprezzo sempre il supporto. Non mi preoccupa troppo. Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic sul suo momento: “Mi sento in buon momento. Puoi giocare male, ma se fai gol la gente ti osanna”

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