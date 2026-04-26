Il 25 aprile viene spesso ricordato come una giornata simbolo della lotta per la libertà, ma in alcuni casi il suo significato viene strumentalizzato come uno strumento di pressione politica. La narrazione pubblica si ripete con immagini e parole diverse, ma il messaggio di fondo rimane invariato: questa data viene usata come strumento di potere più che come momento di riflessione collettiva. La commemorazione si trasforma così in un mezzo di conquista piuttosto che in un ricordo condiviso.

Il copione è sempre quello. Cambiano i volti, gli slogan, le scenografie da corteo, ma la sostanza resta identica: il 25 Aprile non è una festa, è un’arma. E in Italia quell’arma la impugna la sinistra. A volte la nasconde sotto il mantello della riconciliazione, a volte la sguaina e colpisce. Dipende da chi sta vincendo. Ieri – come ogni anno – non eravamo in attesa della memoria, ma degli incidenti. Non della libertà, ma delle scomuniche. Il tribunale morale si riunisce puntuale. Imputato unico: chi non si inginocchia. E oggi, se non sei allineato all’antifascismo versione pro Pal, non sei solo sbagliato: sei pericoloso. Vedi l’infame trattamento riservato alla Brigata ebraica a Milano, dove è sibilata contro di loro l’atroce contumelia: «Siete saponette mancate».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La memoria come una clava

Foibe: memoria, non arma politica.

Notizie correlate

Boccia (Pd): "La destra usa i fatti di Torino come clava per una svolta autoritaria" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 "La destra strumentalizza i fatti di Torino, li usa come una clava contro le opposizioni per una svolta...

25 aprile: la liturgia stanca della libertà e il carnevale ipocrita di chi la brandisce come una clava moraleIl 25 aprile arriva ogni anno come un hangover nazionale: campane, corone, discorsi imbalsamati e quell’odore di naftalina che sale dai cassetti...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Verso un 4 Luglio italiano: riflessioni per una memoria condivisa del 25 Aprile; Intitolazione Ramelli: la sinistra distorce la memoria con una lettura ideologica, selettiva e profondamente divisiva; Teatro comunale, Marchese: Dovete dirci quando saranno ultimati i lavori; Ipotesi avvio processo di beatificazione per Papa Francesco: insorgono i siti tradizionalisti USA. LifeSiteNews, l’industria del sospetto e il cattolicesimo trasformato in clava (S.C.).

La memoria come una clavaEppure si racconta ancora la favola: il 25 Aprile come festa della libertà, della fine della guerra, dell’Italia che riparte insieme. Bello. Da libro Cuore. ilgiornale.it

La Memoria non è una ricorrenza: è un’abitudine scomodaC’è un equivoco comodo, rassicurante, quasi terapeutico che accompagna ogni 27 gennaio: l’idea che la memoria sia una data. Un giorno cerchiato in rosso sul calendario civile, una liturgia annuale ... ilfoglio.it

#Ambiente Rivi di Memoria: Positano celebra il 25 Aprile tra cura del territorio, comunità e resistenza - facebook.com facebook

Carbonia celebra il 25 Aprile: «Memoria storica e impegno per la libertà» x.com