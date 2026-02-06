La polemica tra le forze politiche si riaccende dopo il dibattito sui fatti di Torino. Boccia del Pd accusa la destra di usare quell’episodio come una scusa per spingere verso un governo più autoritario. La discussione si infiamma, mentre le opposizioni chiedono di mantenere il focus sui problemi reali della città e non su strumentalizzazioni politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 "La destra strumentalizza i fatti di Torino, li usa come una clava contro le opposizioni per una svolta autoritaria. Intanto salva Schifani e Musumeci su Niscemi e sulle alluvioni in Sicilia. E' inaccettabile" così il capogruppo al Senato del Pd Boccia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Torino Boccia

Il governo Meloni cerca di minimizzare gli scontri di Torino, ma le immagini e le testimonianze raccontano una realtà diversa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Boccia

Argomenti discussi: Referendum, schiaffo ai fuorisede: la destra boccia il voto per chi vive lontano da casa; Boccia (Pd): La destra usa i fatti di Torino come clava per una svolta autoritaria; Le pericolose idee del governo: solo propaganda e repressione; Referendum giustizia: la destra blocca il voto ai 5 milioni di fuorisede.

Boccia (Pd): La destra usa i fatti di Torino come clava per una svolta autoritaria – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 La destra strumentalizza i fatti di Torino, li usa come una clava contro le opposizioni per una svolta autoritaria. Intanto salva Schifani e Musumeci su Niscemi ... open.online

Boccia (Pd): La destra usa i fatti di Torino come clava per una svolta autoritaria(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 La destra strumentalizza i fatti di Torino, li usa come una clava contro le opposizioni per una svolta autoritaria. Intanto salva Schifani e Musumeci su Niscemi ... quotidiano.net

Boccia (Pd): Il Dl Sicurezza è un decreto fuori dalla Costituzione, lo avverseremo “La sicurezza è un valore non negoziabile, entro i limiti della Costituzione. Questo sforzo comune è la dimostrazione, nonostante le provocazioni della destra, l'utilizzo dei nu facebook

I critici del testo vanno dai politici di destra, contrari all’idea per principio, ai primi sostenitori che hanno ritenuto il testo finale troppo annacquato. x.com