Boccia Pd | La destra usa i fatti di Torino come clava per una svolta autoritaria – Il video

Da open.online 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica tra le forze politiche si riaccende dopo il dibattito sui fatti di Torino. Boccia del Pd accusa la destra di usare quell’episodio come una scusa per spingere verso un governo più autoritario. La discussione si infiamma, mentre le opposizioni chiedono di mantenere il focus sui problemi reali della città e non su strumentalizzazioni politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 "La destra strumentalizza i fatti di Torino, li usa come una clava contro le opposizioni per una svolta autoritaria. Intanto salva Schifani e Musumeci su Niscemi e sulle alluvioni in Sicilia. E' inaccettabile" così il capogruppo al Senato del Pd Boccia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

La narrazione del governo Meloni sui fatti di Torino nasconde una strategia autoritaria

Il governo Meloni cerca di minimizzare gli scontri di Torino, ma le immagini e le testimonianze raccontano una realtà diversa.

Usa: Bonelli, 'svolta autoritaria, Trump minaccia coesione interna e stabilità nel mondo'

