La Madonna appare a Grushew nella martoriata Ucraina | un segno di speranza per il mondo

In Ucraina, nelle zone segnate dal conflitto, si è verificata un’apparizione della Madonna a una località chiamata Grushew. L’evento è stato riportato da testimoni e riguarda un fenomeno che ha attirato l’attenzione di credenti e osservatori. L’apparizione si inserisce in un quadro di tensioni e difficoltà, portando con sé un messaggio di speranza per le persone che vivono in quelle aree.

Dalle macerie della storia emerge un bagliore di luce celeste: la storia della Madonna che scelse la terra ferita di Ucraina per richiamare l’umanità alla preghiera e alla conversione. L’apparizione di cui oggi si fa memoria, risale al 26 aprile 1987, precisamente un anno dopo il terribile disastro di Chernobyl ma non è stata la prima volta che la Vergine Maria è apparsa in questo Paese. C’è un legame tra le tante apparizioni mariane e la sofferenza attuale del popolo ucraino? Forse la storia delle apparizioni ci può illuminare. Le fonti raccontano di tantissime apparizioni mariane nel piccolo villaggio di Grushew. Le più antiche risalgono...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - La Madonna appare a Grushew, nella martoriata Ucraina: un segno di speranza per il mondo Notizie correlate Accadde oggi: 22 marzo, a Castelpetroso appare la Madonna AddolorataFabiana Cicchino, chiamata Bibiana, di trentacinque anni, e Serafina Valentino, trentaquattrenne, erano entrambe di Guasto, frazione di Castelpetroso. Papa Leone: “Accolgo con soddisfazione l’annuncio della tregua, segno di viva speranza. Il mondo ha bisogno di pace”“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fedeli sotto il manto. Come nacque l’immagine mariana di Monte Berico; Speciale Anno Giubilare con indulgenza plenaria per i 1025 anni dell'Incoronata; Giambattista Tiepolo; Capranica, degrado alla Chiesa della Madonna del Cerreto, la denuncia di un cittadino. La Madonna «appare» in un campo a Vicenza, il contadino caccia veggente e discepoli: «C'è una chiesa a 300 metri»Dopo aver falciato l’erba per dar modo a una sedicente veggente in carrozzina di accedere al punto dove le sarebbe apparsa la Madonna, i discepoli hanno costruito un capitello fai da te per recitare ... corrieredelveneto.corriere.it Con queste due immagini della Madonna col Bambino ho condiviso lo stesso soggetto universale, ovvero la maternità sacra, ma le ho interpretate con sensibilità artistiche leggermente diverse, - facebook.com facebook