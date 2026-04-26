La Madonna appare a Grushew nella martoriata Ucraina | un segno di speranza per il mondo

Da lalucedimaria.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina, nelle zone segnate dal conflitto, si è verificata un’apparizione della Madonna a una località chiamata Grushew. L’evento è stato riportato da testimoni e riguarda un fenomeno che ha attirato l’attenzione di credenti e osservatori. L’apparizione si inserisce in un quadro di tensioni e difficoltà, portando con sé un messaggio di speranza per le persone che vivono in quelle aree.

Dalle macerie della storia emerge un bagliore di luce celeste: la storia della Madonna che scelse la terra ferita di Ucraina per richiamare l’umanità alla preghiera e alla conversione. L’apparizione di cui oggi si fa memoria, risale al 26 aprile 1987, precisamente un anno dopo il terribile disastro di Chernobyl ma non è stata la prima volta che la Vergine Maria è apparsa in questo Paese. C’è un legame tra le tante apparizioni mariane e la sofferenza attuale del popolo ucraino? Forse la storia delle apparizioni ci può illuminare. Le fonti raccontano di tantissime apparizioni mariane nel piccolo villaggio di Grushew. Le più antiche risalgono...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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