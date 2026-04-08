Papa Leone | Accolgo con soddisfazione l’annuncio della tregua segno di viva speranza Il mondo ha bisogno di pace

In un messaggio pubblico, un’autorità religiosa ha espresso soddisfazione per l’annuncio di una tregua di due settimane nel Medio Oriente, definendolo un segno di viva speranza. Ha sottolineato come la situazione di tensione nelle ultime ore abbia coinvolto anche il resto del mondo, evidenziando l’importanza di un intervento che possa portare calma e stabilità nella regione. La dichiarazione riflette una posizione di apertura verso iniziative di pace.

“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settimane”. Così Papa Leone XIV ha commentato, al termine dell’udienza generale, il via libera di Donald Trump al cessate il fuoco di 15 giorni come richiesto dal Pakistan. Decisione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo, appeso all’ultimatum apocalittico del presidente Usa. Ieri sera lo stesso Pontefice, prima di rientrare in Vaticano da Castel Gandolfo, aveva definito “inaccettabili” le minacce di Trump al popolo iraniano. “Solo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone: “Accolgo con soddisfazione l’annuncio della tregua, segno di viva speranza. Il mondo ha bisogno di pace” Iran, Papa Leone: "Soddisfazione per la tregua, segno di viva speranza"Al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso “soddisfazione” per l’annuncio della tregua di due... Papa Leone: accolgo con soddisfazione tregua. Si lavori per la paceLa tregua come segno di viva speranza, durante l’udienza del mercoledì Papa Leone XIV accoglie con soddisfazione l’annuncio degli Stati Uniti. Argomenti più discussi: Il vescovo Oscar Cantoni termina il suo mandato a Natale. L’annuncio alla messa crismale; Coltelli vietati fuori casa, norme anti-maranza e rimpatri: la sinistra fa ostruzione sul Dl sicurezza. IL PAPA: SODDISFAZIONEPapa Leone XIV ha accolto con soddisfazione e come segno di viva speranza, l’annuncio di una tregua immediata di due settimane nel Medio Oriente: solo attraverso il ritorno al negoziato si può g ... 9colonne.it Leone XIV: accompagniamo il tempo della diplomazia con la preghieraAl termine dell'Udienza generale il Papa, in riferimento all'accordo sul cessate il fuoco di due settimane, ha esortato i credenti ad «accompagnare questo tempo delicato di lavoro diplomatico con la p ... avvenire.it Papa Leone accoglie con favore la tregua: «Segno di speranza». Ribadita la via del dialogo: solo il negoziato può portare alla fine della guerra. Convocata una veglia di preghiera per la pace l’11 aprile a San Pietro. #PapaLeone #Pace #Tregua #Diplomazia - facebook.com facebook L’appello alla pace di Papa Leone, filo rosso del suo pontificato. “Chi ha in mano le armi le deponga”. Nell’editoriale di Andrea Riccardi su @Corriere x.com