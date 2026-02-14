Vite da riders | sono 200 in provincia | Da 2 a 4 euro lordi ogni consegna E un algoritmo decide per loro

In provincia, circa 200 riders affrontano ogni giorno condizioni di lavoro instabili, perché ricevono tra 2 e 4 euro lordi per consegna. La causa è un sistema automatizzato che assegna loro le consegne in modo arbitrario, senza orari stabiliti né giorni di riposo. La loro vita dipende dal punteggio di valutazione, che determina quante e quali consegne possono fare, e può cambiare improvvisamente, lasciandoli senza lavoro.

Vengono pagati in media dai 2 ai 4 euro lordi a consegna. Non esistono orari di lavoro né giorni di riposo e la loro vita è appesa ad un algoritmo che decide, a seconda del "rating" che gli è stato attribuito, quali e quante consegne affidargli, fino a dirgli dall'oggi al domani se potranno lavorare ancora. E' la vita da Riders, i ragazzi che si occupano delle consegne e che lavorano per le piattaforme di delivery come Glovo, Just Eat o Deliveroo. Lavoratori che siamo abituati a vedere scorrazzare per le nostre strade, ma che spesso sono invisibili in tema di diritti e dignità del lavoro. La Cgil ha realizzato da poco una nuova indagine su questa categoria di lavoratori, come spiega Sarah Salmouti, segretaria provinciale di Nidil Cgil: "Non è facile individuare questi lavoratori in quanto si tratta di una categoria dove la sindacalizzazione è complessa – dice –.

Un rider racconta le sue giornate: dieci ore in sella tra traffico, pioggia e caldo, per portare cibo e guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna.

Le vite “senza alternativa” dei rider di Glovo: “In media 900 euro al mese per 12 ore al giorno di consegne. Ma dobbiamo sopravvivere e mandare soldi a casa” x.com