Dall' Alzheimer ai giovani ritirati | la Lotteria della solidarietà dona 43mila euro alle associazioni

Oggi in Comune sono stati consegnati i fondi raccolti con la 25esima edizione della Lotteria della solidarietà. La manifestazione, promossa da Amici di don Dario, VolontaRomagna e dal Consorzio di Solidarietà, ha portato 43mila euro alle associazioni che lavorano contro l'Alzheimer e per i giovani in difficoltà. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con i rappresentanti delle organizzazioni che hanno ritirato i contributi e ringraziato i volontari per il loro impegno.

Complessivamente nelle 25 edizioni la Lotteria ha destinato al settore non profit ben 595.748 euro Oggi, venerdì, si è svolta in Comune la consegna ufficiale dei contributi ai progetti vincenti della 25esima edizione della Lotteria della solidarietà, iniziativa di raccolta fondi promossa congiuntamente dall'associazione Amici di don Dario, da VolontaRomagna e dal Consorzio di Solidarietà Sociale. Hanno partecipato all'evento in rappresentanza delle organizzazioni promotrici, Alberto Bravi (Associazione Amici di Dario), Corinna Crippa (Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena), Carla Benelli e Lisa Stoppa (VolontaRomagna).

