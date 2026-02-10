Concorto film festival festeggia 25 anni | aperte le iscrizioni e svelata la locandina 2026

Il Concorto Film Festival si prepara a festeggiare i 25 anni. Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione e è stata svelata anche la locandina ufficiale del 2026. La manifestazione, punto di riferimento nel mondo del cortometraggio, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama italiano e internazionale.

Concorto Film Festival, manifestazione del cortometraggio di riferimento nel panorama italiano e internazionale, è pronto a tornare con la sua 25esima edizione. Le iscrizioni per partecipare alla selezione ufficiale sono aperte, ed è tempo di svelare la nuova locandina d'artista che ritrae.

