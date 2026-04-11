Volley altri due punti per la Life365eu contro San Giorgio
La Life365.eu ha ottenuto altri due punti in campionato grazie alla vittoria per 3-2 contro la Pallavolo San Giorgio. La partita si è conclusa con i set: 25-22, 25-14, 21-25, 13-25 e 15-9. La squadra ha portato avanti un match caratterizzato da momenti di equilibrio e cambi di ritmo, mantenendo viva la speranza di raggiungere l’obiettivo della salvezza.
Arrivano altri due punti importanti per la Life365.eu che, in un match dai due volti, batte la Pallavolo San Giorgio per 3-2 (25-22; 25-14; 21-25; 13-25; 15-9) e continua la sua corsa verso la salvezza. Il primo set corre in grande equilibrio per tutta la prima parte, con Forlì sempre avanti e le.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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