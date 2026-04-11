Volley altri due punti per la Life365eu contro San Giorgio

La Life365.eu ha ottenuto altri due punti in campionato grazie alla vittoria per 3-2 contro la Pallavolo San Giorgio. La partita si è conclusa con i set: 25-22, 25-14, 21-25, 13-25 e 15-9. La squadra ha portato avanti un match caratterizzato da momenti di equilibrio e cambi di ritmo, mantenendo viva la speranza di raggiungere l’obiettivo della salvezza.