Domani, domenica 26 aprile 2026, si terrà la 112ª edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, una delle più antiche corse ciclistiche del mondo, in programma dal 1892. La competizione si svolge lungo un percorso che attraversa le Ardenne belghe, attirando appassionati di ciclismo da tutto il mondo. La gara è chiamata anche “La Doyenne” per la sua lunga tradizione. Resta da scoprire se sarà possibile seguirla in diretta sulla RAI.

Domani, domenica 26 aprile 2026, andrà in scena la 112ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, corsa che è stata disputata per la prima volta nel 1892, e per questo motivo è soprannominata “ La Doyenne “, ovvero “La Decana”. La gara sarà lunga 259.5 km: per l’ultima delle Classiche delle Ardenne ci saranno la diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (dalle ore 13.00 alle ore 14.45) e Rai 2 HD (dalle ore 14.45), e la diretta streaming gratuita su Rai Play Sport 3 (dalle ore 13.00). Sarà possibile comunque seguire la gara in diretta streaming in abbonamento su Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: ci sarà la diretta sulla RAI?

Notizie correlate

Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streamingManca ormai sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, ultima corsa del trittico dedicato alle Ardenne.

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si vedrà sulla RAI in chiaro? Orario, programma, streamingSi correrà domenica 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 di ciclismo su strada: la gara sarà lunga ben 259.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si vedrà sulla RAI in chiaro? Orario, programma, streaming.

Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streamingManca ormai sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, ultima corsa del trittico dedicato alle Ardenne. La quarta Classica Monumento (la più antica delle ... oasport.it

Liegi, il percorso e la programmazione tv e streamingLa spettacolare campagna delle classiche del nord, che ha regalato nuove pagine di storia del ciclismo, arriva alla chiusura con la Liegi Bastogne Liegi di domenica 26 aprile. La Doyenne, la più antic ... it.blastingnews.com

Ecco il percorso della Liegi Bastogne Liegi e come seguire le corse in diretta, prima gli uomini e quindi le donne. Link nel primo commento. - facebook.com facebook

Si chiude il Le proseguono con la -- Tadej cerca il terzo successo consecutivo in Belgio Guarda la #LiegiBastogneLiegi, domenic x.com