La libertà va difesa non è mai per sempre

Ieri a Recanati si è svolta una manifestazione molto partecipata in occasione del 25 aprile, organizzata dall’amministrazione comunale. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini, che hanno preso parte alle iniziative per ricordare la ricorrenza. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti, con momenti di commemorazione e coinvolgimento pubblico. La giornata ha rappresentato un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori della libertà.

Una manifestazione estremamente sentita e partecipata quella organizzata dall’Amministrazione comunale di Recanati ieri in occasione della commemorazione del 25 aprile. Il corteo è partito da via Primo luglio accompagnato dalla banda cittadina, per arrivare poi alla deposizione di corone d’alloro e successiva commemorazione del vicesindaco Roberto Bartomeoli e del Presidente della sezione locale dell’Anpi Sandro Apis. Assente il sindaco Pepa che ha partecipato, insieme con molti altri sindaci marchigiani, alla commemorazione tenutasi a San Severino alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Da 81 anni questa data...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La libertà va difesa, non è mai per sempre" This Female Warrior Has EXPLOSIVE Power... And NO ONE Can Defeat Her! Notizie correlate Leggi anche: Sempre sul mercato, scontento, mai incisivo: Inter, perché Frattesi non va mai via? Atto intimidatorio ad Apricena, la Regione al fianco di Paprusso: "Denunciare sempre, la legalità va difesa"Il commento dell'assessore Paolicelli dopo l'incendio dell'auto di Giuseppe Paprusso: "Colpita una persona che lavora nel rispetto delle regole"... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione: La Libertà va Difesa ogni giorno; 25 Aprile a Varese, l’appello delle istituzioni: La libertà va difesa ogni giorno; Landini: 25 aprile festa democrazia e libertà che va difesa sempre'; 25 aprile, Acli Toscana: La libertà va difesa ogni giorno. 25 aprile a Trieste, La libertà va difesa ogni giorno: la voce di Punto Franco in corteo (VIDEO)Il corteo del 25 aprile continua a attraversare le vie di Trieste con una partecipazione ampia e diffusa, coinvolgendo associazioni, cittadini e realtà del territorio. Tra queste anche il Punto Franco ... triestecafe.it 25 aprile, la fiaccolata a Torino, Lo Russo: Libertà vanno costantemente difese(LaPresse) La libertà è fondamentale e va costantemente difesa da quelli che sono assalti che periodicamente avvengono alle libertà ... stream24.ilsole24ore.com "Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di u - facebook.com facebook Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: • Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un x.com