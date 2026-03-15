Atto intimidatorio ad Apricena la Regione al fianco di Paprusso | Denunciare sempre la legalità va difesa

La Regione esprime solidarietà a Giuseppe Paprusso, vicepresidente della cooperativa Fra Coltivatori di Apricena, dopo che è stato oggetto di un atto intimidatorio. La dichiarazione arriva in seguito all'evento avvenuto nella città di Apricena, che ha suscitato attenzione tra le istituzioni locali. La Regione invita a denunciare sempre e ribadisce l'importanza di difendere la legalità.

Il commento dell'assessore Paolicelli dopo l'incendio dell'auto di Giuseppe Paprusso: "Colpita una persona che lavora nel rispetto delle regole" “Esprimo la mia piena solidarietà a Giuseppe Paprusso, vicepresidente della cooperativa Fra Coltivatori di Apricena, per il grave atto intimidatorio subito. Episodi di questo tipo colpiscono non solo una persona ma un’intera comunità agricola che ogni giorno lavora nel rispetto delle regole e contribuisce allo sviluppo dei territori”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, commentando l’incendio dell’auto di Paprusso avvenuto ad Apricena, nel foggiano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Atto intimidatorio contro il giornalista Giuffrida, la solidarietà di AssostampaLa segreteria provinciale di Assostampa Agrigento ha espresso piena solidarietà al giornalista Calogero Giuffrida, cronista di diverse testate,... Anzio, atto intimidatorio al campo Falasche: spogliatoi distrutti dopo i lavoriAnzio, 19 gennaio 2026 – Un grave atto intimidatorio si è verificato la notte scorsa, con danni ingenti al campo sportivo “Falasche”, dove erano... Tutti gli aggiornamenti su Atto intimidatorio Temi più discussi: Incendio auto cooperativa agricola del foggiano, Paolicelli: Denunciare sempre, la legalità va difesa; Apricena, incendiata nella notte l'auto del vicepresidente di una cooperativa agricola; Incendio distrugge auto di vicepresidente della cooperativa agricola di Apricena. Rogo auto cooperativa agricola del Foggiano, Paolicelli ‘Denunciare sempre’Esprimo la mia piena solidarietà a Giuseppe Paprusso, vicepresidente della cooperativa Fra Coltivatori di Apricena, per il grave atto intimidatorio subito. Episodi di questo tipo colpiscono non solo ... trmtv.it Apricena, incendiata nella notte l'auto del vicepresidente di una cooperativa agricolaL’auto del vicepresidente della Cooperativa Fra coltivatori di Apricena, nel Foggiano, Giuseppe Paprusso, è stata distrutta nella notte da un incendio. Sull'episodio indagano i carabinieri, che non es ... lagazzettadelmezzogiorno.it +++ATTO INTIMIDATORIO ALL'EX ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI GIANLUCA QUARTA, TAGLIATE LE GOMME DELLA SUA AUTO. LA DENUCIA SULLA PAGINA SOCIAL PERSONALE: "PRIMA VOLTA NELLA MIA VITA.... CHI PENSA DI FARMI PAURA facebook Atto intimidatorio a Giovinazzo: danneggiata l’auto del Comandante della Polizia Locale - News x.com