Sempre sul mercato scontento mai incisivo | Inter perché Frattesi non va mai via?

La questione Frattesi all’Inter tiene banco da settimane. Nonostante le voci di mercato e i sondaggi di diversi club, il centrocampista nerazzurro resta sempre in rosa. Le trattative sembrano andare e tornare, ma lui continua a essere un punto fermo della rosa. I tifosi si chiedono perché l’Inter non lasci partire il giocatore, anche se sul mercato ci sono molte offerte. La situazione resta aperta, e il futuro di Frattesi sembra ancora tutto da scrivere.

"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Lo cantava Lucio Battisti nel 1976. A cinquant'anni di distanza, il brano composto dal cantautore italiano e Mogol resta sempre attuale, ancor di più se accostato alla situazione che lega il nome di Davide Frattesi all'Inter. Ma tornando a tempi più recenti si potrebbe citare pure "Pesto" di Calcutta: "Esco o non esco?". Un altro testo che ben riassume il periodo - ormai tutt'altro che breve - del centrocampista ex Sassuolo in nerazzurro. Che nonostante voci, rumors, trattative e decine di squadre diverse dall'Inter accostate a lui, all'Inter resta sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sempre sul mercato, scontento, mai incisivo: Inter, perché Frattesi non va mai via? Approfondimenti su Inter Frattesi Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club…» Alla vigilia della partita di Carabao Cup contro il Newcastle, Pep Guardiola si presenta in conferenza stampa visibilmente insoddisfatto. Frattesi Juve, non c’entrano liti o questioni di mercato: ecco perchè gioca pochissimo nell’Inter. La rivelazione sul centrocampista Frattesi ha avuto poche opportunità di gioco all’Inter, nonostante le voci di un interesse della Juventus. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Inter Frattesi Argomenti discussi: Il goal è un problema per la Roma: peggior attacco delle prime 7, Gasperini 'scontento' per il mercato; Salernitana, mercato chiuso. Faggiano rilancia: 'Rosa più completa', ma adesso servono risposte vere sul campo; Sabatini: Roma, che mercato! Gasp si lamenta, ma è una strategia. E i movimenti di Malen sono...; Sabatini a FR: Gasp fa strategia, non è scontento. Massara ha lavorato bene, ma…. Ex Udinese – Palladino scarica Samardzic: Il campo dà sempre risposteSembra essere solo questione di tempo prima che l'Atalanta saluterà Lazar Samardzic. Ecco le dichiarazioni del mister al termine del match ... msn.com I retroscena del mercato dell' #Inter: il rimpianto è uno solo. Tanti giochi a incastri a vuoto, mai prime scelte x.com Chivu non si tiene: "Critica Non capisco più un ca**o! Inter, mercato bastardo" https://tinyurl.com/mpduyzd8 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.