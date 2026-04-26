La lettera-denuncia dell’ex guardalinee Rocca che terremota i vertici degli arbitri | Sapevano di violare le regole Il testo archiviato dalla giustizia sportiva

Il 22 maggio 2025, un ex assistente arbitrale ha inviato una lettera-denuncia riguardante presunte violazioni delle regole da parte dei vertici degli arbitri italiani. Il documento, archiviato dalla giustizia sportiva, ha scosso l’ambiente arbitrale e portato alla luce questioni interne che coinvolgono i responsabili della sezione locale. La comunicazione ha generato reazioni e richieste di chiarimenti all’interno dell’organizzazione.

La lettera-denuncia di Domenico Rocca, ex assistente arbitrale della sezione AIA di Catanzaro, risale al 22 maggio 2025, ha fatto partire il terremoto che ha coinvolto i vertici arbitrali italiani,. L’arbitro 42enne calabrese, originario di Pizzo in provincia di Vibo Valentia, ha indirizzato alla Commissione Arbitrale Nazionale un esposto che ha portato alla consegna di un avviso di garanzia a l designatore della Can A e B Gianluca Rocchi, scon l’ipotesi di concorso in frode sportiva. Rocchi si è dimesso, seguito dal supervisore del Var Andrea Gervasori, anche lui indagato. La Procura della Federcalcio aveva archiviato gli atti trasmessi dall’AIA, ma da mesi indagano i pm milanesi.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Rocchi indagato, la lettera-denuncia che ha innescato il caso: Decine di partite sospette, sapevano di violare le regole; Rocchi indagato, l'ex assistente Rocca: Decine di partite sospette sapevano di violare le regole; Loredana Ferrara e quella denuncia mancata. Silvio era un violento, lo sapevano tutti; Amici, pagelle sesto Serale: Alex eliminato (7), caos D’Amario (4), Riccardo cresce (6), Angie tra alti e bassi (7,5).

I vecchi lo sapevano. Quando nasceva un bambino, una donna di casa o non di casa, si trasferiva a casa della puerpera e la aiutava in tutto. Oggi si deride e offende la mamma che dice "non ce la faccio più" Le si dice, nel migliore dei casi, "hai voluto la bicicl - facebook.com facebook