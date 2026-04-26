Durante il gala dei corrispondenti della Casa Bianca, un uomo di 31 anni ha sparato, attirando l’attenzione con una lettera indirizzata alla famiglia e un messaggio inviato alla polizia. L’individuo ha dichiarato di essere un “assassino federale gentile”. Sono stati trovati documenti e segnali che rivelano dettagli sulla sua identità e sui suoi comportamenti, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le motivazioni dell’azione.

Emergono nuovi e inquietanti particolari su Cole Allen, il 31enne che ha aperto il fuoco durante il gala dei corrispondenti della Casa Bianca. A quanto pare, pochi minuti prima dell’azione armata, l’uomo aveva inviato ai propri familiari un lungo e inquietante messaggio, rivelando pensieri, obiettivi e motivazioni del gesto poi compiuto. Nel testo, Allen si autodefiniva "The Friendly Federal Assassin" (l’assassino federale gentile), un’espressione che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori. Ma è il contenuto del messaggio a delineare un quadro ancora più allarmante; parole cariche di rabbia e giustificazioni ideologiche, in cui la violenza viene presentata come una risposta necessaria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lettera alla famiglia e l’allarme alla polizia. L'attentatore: “Sono un assassino federale gentile”

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