Il manifesto dell' aggressore ' sono un assassino federale gentile'

Un uomo coinvolto in una sparatoria durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca ha inviato un messaggio scritto ai familiari circa dieci minuti prima di usare l'arma. Nel testo si definisce “un assassino federale gentile” e si presenta come l’autore dell’attacco. L’evento si è verificato poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha fermato l’individuo.

L'aggressore della cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha inviato un manifesto contro Donald Trump ai suoi familiari circa 10 minuti prima di aprire il fuoco. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, definendosi "assassino federale gentile". "Porgere l'altra guancia serve quando si è oppressi in prima persona. Io non sono una persona violenta in un campo di detenzione. Non sono l'adolescente abusata dai molti criminali dell'amministrazione. Porgere l'altra guancia quando è qualcun altro a subire l'oppressione non è un comportamento cristiano, è complicità ai crimini dell'oppressore", si legge nel manifesto. "Non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini", ha scritto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il manifesto dell'aggressore, 'sono un assassino federale gentile' Notizie correlate Trump, agghiacciante manifesto dell'attentatore: "Sono un amichevole assassino"Cole Thomas Allen ha inviato alla famiglia un manifesto contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dieci minuti prima di aprire il fuoco... Professoressa accoltellata, la lettera ai suoi ragazzi e il manifesto dell’aggressoreLa professoressa ferita con un coltello in una scuola media di Bergamo affida ad una lettera i suoi pensieri subito dopo essersi svegliata, la... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il manifesto dell'aggressore, 'sono un assassino federale gentile'; Papa Leone XIV incontra i leader musulmani in Cameroon. Attentato Trump, Ecco il manifesto dell'aggressore pubblicato 10 minuti prima dell'attaccoCole Allen l'aggressore della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, ha inviato un manifesto ai membri della famiglia dieci minuti prima dell'attacco di sabato. Lo riporta il New York Post. Nel ma ... tg.la7.it Il manifesto dell'aggressore, 'sono un assassino federale gentile'L'aggressore della cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha inviato un manifesto contro Donald Trump ai suoi familiari circa 10 minuti prima di aprire il fuoco. Lo riporta il New York Post citando ... ansa.it Nel manifesto Cole Allen scriveva sulla sicurezza: "Quello che ho notato entrando nell'albergo è stato il senso di arroganza. La sicurezza era tutta all'esterno. A quanto pare nessuno ha pensato a cosa poteva succedere se qualcuno effettuava il check-in il gior x.com Sul manifesto che annunciava le attività per l'80esimo anniversario della Repubblica italiana è comparso il simbolo nazista - facebook.com facebook