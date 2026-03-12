Michigan la polizia schierata davanti alla sinagoga | ucciso l' attentatore

In Michigan, la polizia si è posizionata davanti a un centro ebraico di West Bloomfield Township dopo che un uomo ha tentato di entrare con un'auto, che secondo i media statunitensi, conteneva esplosivi. L'uomo è stato ucciso durante l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno risposto prontamente alla situazione. Nessun’altra persona è rimasta ferita nell’incidente.

La polizia armata davanti a un centro ebraico di West Bloomfield Township, in Michigan, dove un uomo giovedì ha tentato di penetrare con la sua auto, che secondo i media Usa, era piena di esplosivo. L’attentatore poi avrebbe aperto il fuoco ma il personale di sicurezza della struttura lo ha ucciso: è l’unica vittima. La Temple Israel ospita una sinagoga e una scuola con asilo nido e materna. Una delle guardie di sicurezza è stata portata in ospedale dopo essere stata investita dal veicolo. “Vogliamo inviare il nostro amore alla comunità ebraica del Michigan”, ha detto il presidente Trump, parlando a fianco della first lady Melania durante un evento alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

