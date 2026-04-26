La Lega apre agli stranieri Ceffa escluso dai candidati

A Vigevano, la campagna elettorale si anima con la decisione della Lega di includere candidati stranieri, mentre uno dei potenziali candidati, Ceffa, è stato escluso dalla lista. La scelta ha suscitato reazioni tra i sostenitori e gli avversari del partito, creando un clima di tensione nella città. La presentazione ufficiale delle candidature è prevista nei prossimi giorni, mentre le discussioni sulla composizione delle liste continuano a essere al centro del dibattito locale.

Sale la temperatura della campagna elettorale a Vigevano dove la Lega annuncia la candidatura del consigliere regionale ed ex-sindaco Andrea Sala (nella foto) a consigliere e apre agli stranieri: "Cittadini italiani di origine straniera che abbiano intrapreso un concreto percorso di integrazione e dimostrato un autentico senso di appartenenza alla comunità locale". Dovrebbero essere almeno tre i candidati con questi requisiti: si conoscerà l’identità appena le liste depositate saranno validate dalla Commissione elettorale. Con la Lega correranno l’ex-vice sindaco Marzia Segù e Emma Stepan, consigliere indipendente di destra, dell’associazione Progetto Nazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lega apre agli stranieri. Ceffa escluso dai candidati Notizie correlate Trump isolato dai suoi: escluso dai briefing, il retroscena che incrina la leadership alla Casa BiancaLa gestione della crisi con l’Iran si trasforma in qualcosa di molto più profondo di un confronto internazionale e rivela una frattura interna alla... Trump ritenuto inaffidabile dai suoi consiglieri: “Escluso dai briefing”Il Wall Street Journal, quotidiano non di certo ostile a Donald Trump essendo di proprietà di Rupert Murdoch, amico del presidente Usa, fornisce un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La Lega apre agli stranieri. Ceffa escluso dai candidati; Verso le elezioni: Scardillo non si presenta, la Lega esclude Ceffa dalla lista dei candidati?; Mosca apre ai colloqui ma rinvia il vertice Putin-Zelensky agli accordi; Centrodestra, Parisi (Lega): Senza tavolo su Sant’Agata, nessuna alleanza nel Sannio. Scudo agli imprenditori, FdI rilancia. La Lega ci riprova sulle pensioniMa la trattativa si preannuncia in salita alla luce delle distanze tra le parti. La questione è innanzitutto politica. Tira in ballo i contratti e gli equilibri tra i datori di lavoro e i dipendenti. repubblica.it C'è un filo invisibile che lega Torino a Gaza, e passa attraverso l'archeologia e la bellezza. Dal 22 aprile, la Fondazione Merz apre le porte a una grande mostra internazionale: "GAZA, il futuro ha un cuore antico". Molto più di un’esposizione, un viaggio nel te - facebook.com facebook Çalhanoglu apre le danze alla rimonta nerazzurra in #InterComo con questo gol x.com