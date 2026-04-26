La gru a torre si ribalta crolla sull’edificio e sfonda il tetto

Venerdì 24 aprile a Lana di Sotto, in Alto Adige, si è verificato un incidente durante le operazioni di montaggio di una gru a torre. La struttura si è improvvisamente ribaltata, cadendo sull’edificio nelle vicinanze e sfondando una parte del tetto. L’evento ha causato momenti di paura tra i presenti, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Attimi di terrore nella tarda mattinata di venerdì 24 aprile a Lana di Sotto, in Alto Adige, per un incidente che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze: una gru a torre è improvvisamente crollata durante le operazioni di montaggio, ribaltandosi sulla carreggiata e sfondando una parte del.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Orbassano: auto sfonda il guardrail e si ribalta fuori carreggiata, conducente in ospedalePaura nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in prossimità dello svincolo di Candiolo (che però insiste totalmente sul territorio comunale... Castellabate, si ribalta la gru: ferito operaio, trasportato in elisoccorso in ospedaleUn operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell'area del depuratore di Castellabate (Salerno); trasportato al Ruggi, ha riportato traumi...