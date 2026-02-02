Incidente sull' autostrada Torino-Pinerolo a Orbassano | auto sfonda il guardrail e si ribalta fuori carreggiata conducente in ospedale

Questa mattina un incidente sull'autostrada tra Torino e Pinerolo ha provocato grande spavento ad Orbassano. Un’auto, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato, sfondando il guardrail e ribaltandosi fuori carreggiata. Il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale. La scena ha rallentato il traffico per diverse ore, mentre i soccorritori lavoravano sul posto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in prossimità dello svincolo di Candiolo (che però insiste totalmente sul territorio comunale di Orbassano) del raccordo autostradale Torino-Pinerolo. Un'auto Dacia Duster che viaggiava in direzione di Pinerolo ha sfondato il guardrail e una rete ed è finita, ribaltandosi, nella stradina che costeggia l'arteria. Il conducente, unico a bordo, è stato soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportato in ambulanza all'ospedale San Luigi in condizioni non gravi nonostante i pesantissimi danni subiti dal veicolo. I rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia stradale di Torino-Settimo, sul posto con gli ausiliari Itp.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un incidente si è verificato nella serata di ieri sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco a Banchette, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata in carreggiata.

