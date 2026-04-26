La giravolta di Avvenire Archiviare sant’Agostino pur di criticare Trump

Il quotidiano cattolico Avvenire ha pubblicato un editoriale che solleva dubbi sull’uso di figure religiose come strumenti di critica a un politico. L’articolo sembra mettere in discussione l’utilizzo di Sant’Agostino e di Gesù stesso come argomenti nel dibattito pubblico, suscitando reazioni e riflessioni su come siano trattate queste figure nella comunicazione contemporanea. La questione riguarda la linea editoriale adottata e i limiti nel discutere temi religiosi in ambiti pubblici.

Il quotidiano della Cei, Avvenire, vuole archiviare S. Agostino e Gesù stesso? La domanda si pone se si legge l’editoriale di venerdì. Se la sono presa con un mio articolo in cui, partendo dal viaggio del Papa in Algeria sulle orme di S. Agostino, mentre tutti i media interpretavano le dichiarazioni del Pontefice contro Trump (cosa che poi Leone stesso ha smentito), proponevo di rileggere proprio S. Agostino per ritrovare il dialogo fra la Santa Sede e la Casa Bianca. Nell’articolo, oltre a S. Agostino a cui si ispira il Papa, citavo S. Tommaso, come in precedenza Ratzinger e altre fonti. Venerdì l’editoriale di Avvenire mi ha risposto che S. Agostino, la Bibbia, il Vangelo e addirittura Gesù stesso sono da considerare anacronistici, perché non sapevano, mentre loro (quelli di Avvenire e i “pacifisti assoluti”) sanno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La giravolta di Avvenire Archiviare sant’Agostino pur di criticare Trump Notizie correlate Leggi anche: Leone XIV, il viaggio in Algeria sulle orme di Sant’Agostino. E lo scontro durissimo con Trump Apertura dell’anno contradaiolo. La messa dedicata a Sant’Agnese sarà celebrata in Sant’Agostinodi DIego Mancuso Cambio di programma per la cerimonia di apertura dell’anno contradaiolo 2026 di Montepulciano, in programma domenica.