Oggi il direttore di gara è stato impegnato in una giornata molto intensa che ha visto la sua difesa, la presenza della famiglia e una decisione di autosospendersi. Dopo aver partecipato alla supervisione della partita tra Cesena e Sampdoria, ha ricevuto un avviso di garanzia che ha portato a un confronto anche nella chat degli arbitri, da cui poi è uscito.

Ieri aveva un appuntamento. Al Manuzzi. Cesena-Sampdoria. Missione: osservare l’arbitro Paride Tremolada. Alla fine, in Romagna, ci è andato un membro della Commissione Can (Tonolini), sdoppiandosi su due campi. Il tutto perché Gianluca Rocchi, ieri di prima mattina, è stato sorpreso dalla valanga dell’avviso di garanzia che lo ha portato, lungo una giornata di grandi turbolenze, ad autosospendersi. Così: "In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La giornata più lunga di Rocchi: la difesa, la famiglia, l'autosospensione. Poi esce dalla chat degli arbitri

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