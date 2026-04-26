La giacca bianca | il capospalla definitivo della Primavera Estate

Con l’arrivo della primavera e dell’estate cresce l’interesse per capi d’abbigliamento leggeri e luminosi, tra cui la giacca bianca si conferma come un elemento versatile e di tendenza. Questa scelta riflette un desiderio di freschezza e purezza che si traduce in un ritorno a capi semplici e facilmente abbinabili. Le nuove collezioni puntano su materiali leggeri e linee pulite, perfette per affrontare le stagioni più calde con stile.