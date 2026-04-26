La giacca bianca | il capospalla definitivo della Primavera Estate
Con l’arrivo della primavera e dell’estate cresce l’interesse per capi d’abbigliamento leggeri e luminosi, tra cui la giacca bianca si conferma come un elemento versatile e di tendenza. Questa scelta riflette un desiderio di freschezza e purezza che si traduce in un ritorno a capi semplici e facilmente abbinabili. Le nuove collezioni puntano su materiali leggeri e linee pulite, perfette per affrontare le stagioni più calde con stile.
Life&People.it Il risveglio della natura coincide con un desiderio diffuso di luminosità, quasi di purezza, che spinge verso il rinnovamento del proprio guardaroba. In questo panorama che presuppone la delicata transizione verso la stagione calda, il bianco ritorna come tonalità assoluta, simbolo candido su cui dipingere ogni narrazione estetica. La giacca bianca diventa così lo strumento estetico della primavera. Questo capospalla, per troppo tempo relegato ad occasioni strettamente formali a favore di tinte più scure riprende con forza il centro della scena. Un elemento evergreen che attraversa i decenni senza mai perdere la propria innata forza espressiva.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
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