Come abbinare la giacca sportiva nella Primavera 2026 | dal mood anni Ottanta alle passerelle di stagione il capospalla sporty-chic conquista il guardaroba contemporaneo

La primavera 2026 porta in primo piano la giacca sportiva, un capo versatile che si adatta a diversi stili e mood. Le passerelle della stagione mostrano modelli ispirati agli anni Ottanta, mentre i negozi offrono capi sporty-chic perfetti per il guardaroba contemporaneo. La stagione delle mezze temperature invita a giocare con il sovrapporre strati e a scoprire nuove combinazioni di capi inediti.

L a stagione delle mezze temperature è il momento ideale per sperimentare con layering e capispalla inediti. Accanto a trench e leather jacket, le passerelle della Primavera-Estate 2026 hanno incoronato una nuova protagonista: la giacca sportiva dal carattere rétro. Ispirata all’estetica atletica degli anni Ottanta, unisce funzionalità e stile con sorprendente eleganza. Ma come abbinare la giacca sportiva per trasformarla nel vero punto focale del look? Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Corta ed essenziale Nella Primavera 2026, spazio a giacche corte e leggere, dal tessuto impermeabile e dal design essenziale, ispirate al mondo dello sport. 🔗 Leggi su Iodonna.it

