La Fortitudo blinda il PalaDozza | Estra Pistoia travolta dalla difesa di Caja

La Fortitudo Bologna si prende una vittoria senza problemi contro Pistoia, battendola 81-61 al PalaDozza. I padroni di casa hanno preso il controllo della partita nella seconda metà, lasciando poco spazio agli avversari. La difesa di Caja ha funzionato perfettamente, impedendo a Pistoia di rientrare in partita. I tifosi sugli spalti hanno festeggiato una vittoria netta e meritata.

