La Fortitudo blinda il PalaDozza | Estra Pistoia travolta dalla difesa di Caja
La Fortitudo Bologna si prende una vittoria senza problemi contro Pistoia, battendola 81-61 al PalaDozza. I padroni di casa hanno preso il controllo della partita nella seconda metà, lasciando poco spazio agli avversari. La difesa di Caja ha funzionato perfettamente, impedendo a Pistoia di rientrare in partita. I tifosi sugli spalti hanno festeggiato una vittoria netta e meritata.
Una prova difensiva maiuscola permette alla Flats Service di superare Pistoia 81-61. Sorokas trascinatore, segnali importanti da De Vico e Imbrò. Caja: "Con questa difesa e queste percentuali siamo una squadra di livello". Non c’è storia al PalaDozza. La Flats Service Fortitudo Bologna rispetta il fattore campo e supera l’Estra Pistoia con un netto 81-61, al termine di una gara dominata soprattutto nella seconda metà. Una vittoria costruita, come da marchio di fabbrica di Coach Attilio Caja, su una difesa asfissiante che ha tolto ritmo ai toscani, incapaci di reagire all'allungo biancoblu nel terzo quarto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
