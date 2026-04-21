La Fortitudo ha ripreso gli allenamenti in vista dell’ultima partita della regular season, in una sfida che coinvolge anche le squadre di Scafati e Pesaro. Coach Caja ha riaperto il cantiere delle strategie in vista della trasferta contro Forlì, mentre la squadra si prepara a chiudere il campionato con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La partita di domani rappresenta l’ultimo impegno della stagione regolare.

Ripresa dei lavori in casa della Fortitudo di coach Attilio Caja, che dopo il fine settimana di iettature sportive all’indirizzo delle contender Scafati (+22 nel derby campano contro Avellino) e Pesaro (+12 a Forlì), è tornata ieri in palestra per preparare l’ultimo capitolo di regular season di A2: e chissà, dovessero allinearsi alcuni pianeti lontani, di tutta la stagione 20252026. Domenica si prenderà infatti la via Emilia in direzione mare, per fermarsi all’Unieuro Arena di Forlì e sfidare Antimo Martino e compagnia cantante, che dopo la scoppola pesarese hanno definitivamente chiuso per ferie il campionato: salvezza dopo stagione deludente e niente post-season.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A2, la ripresa degli allenamenti per l’ultima di regular season: la A da ’dividere’ con Scafati e Pesaro. Caja riapre il cantiere dei sogni. La Fortitudo si prepara per Forlì

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