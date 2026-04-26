Arianna Ciccone, cofondatrice del Festival del Giornalismo, è stata rimossa da un corteo nel centro di Perugia durante le celebrazioni del 25 aprile. La motivazione sembra essere legata alla presenza della bandiera dell’Ucraina, che portava con sé durante l’evento organizzato da alcune associazioni. La donna ha partecipato alla manifestazione con il vessillo, ma è stata successivamente allontanata dalle altre persone presenti.

PERUGIA - È stata allontanata perché aveva la bandiera dell’Ucraina da un corteo organizzato da alcune associazioni nel centro di Perugia in occasione del 25 aprile, Arianna Ciccone, co fondatrice del festival del Giornalismo. Che è stata invece poi accolta in quello ufficiale organizzato dal Comune. "Sono andata al corteo partito da piazza Danti e loro mi hanno detto che dovevo togliere la bandiera ucraina perché in quello non le volevano" ha detto Ciccone. "Quella dell’Ucraina - ha aggiunto -, perché poi ho visto la bandiera della Palestina e anche dell’Iran. Quando ho chiesto spiegazioni non me le hanno saputa dare e non mi hanno voluto dire chi fossero gli organizzatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La fondatrice del Festival di Giornalismo con la bandiera ucraina allontanata dal corteo

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