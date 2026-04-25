25 aprile la denuncia di Arianna Ciccone | Quando ti mandano via da un corteo perché la bandiera ucraina è provocazione
Il 25 aprile, Arianna Ciccone, nota per aver fondato il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, ha pubblicato un video in cui racconta di essere stata allontanata da un corteo antifascista nella città umbra. Secondo quanto riferito, il motivo dello sgombero sarebbe stata la presenza di una bandiera ucraina, considerata una provocazione. La donna ha condiviso la propria esperienza senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali.
“Quando ti mandano via da un corteo perché la bandiera ucraina è provocazione”. Arianna Ciccone, la fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, denuncia con un video di essere stata allontanata dal corteo di Perugia Antifascista a causa della bandiera dell'Ucraina. “Quando.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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