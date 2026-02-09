Apre lo Spazio Nuvola nella sede centrale della società Un supporto per le neo mamme che rientrano al lavoro

Questa mattina è stato inaugurato lo Spazio Nuvola, uno spazio pensato per le neo mamme che tornano al lavoro. La società Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, ha aperto questa struttura nella sede centrale, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle donne che devono conciliare lavoro e famiglia. La nuova iniziativa fa parte della strategia di People Strategy di Terna, che punta a mettere al centro le persone e il loro benessere.

La People Strategy di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, pone l'attenzione sulle persone e, conseguentemente, sul loro benessere dentro e fuori l'azienda. La prossima apertura dello Spazio Nuvola, presso la sede di Roma, ne è la conferma. L'ambiente, realizzato dal gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, è stato progettato per favorire un migliore equilibrio delle mamme che, pur rientrando al lavoro, continuano l'allattamento. Lo spazio rappresenta un progetto pilota a Roma, estendibile presso altri uffici sul territorio: le mamme potranno, in un ambiente idoneo e rispettoso delle esigenze di salute e privacy, tirarsi il latte per poi darlo al bambino o alla bambina successivamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Como e provincia, è disponibile un nuovo servizio di supporto gratuito per neo mamme, con visite ostetriche a domicilio post parto e consultori aperti senza prenotazione una volta alla settimana.

