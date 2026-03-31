L' omaggio al ' re dei goti' accanto al mausoleo apre lo Spazio Teodorico | uno sguardo al nuovo allestimento

Il percorso espositivo è un primo passo del progetto di rinnovamento dell’accoglienza e della fruizione dei Musei nazionali di Ravenna Apre al pubblico giovedì il nuovo allestimento permanente dello "Spazio Teodorico" presso il Mausoleo di Teodorico, un primo passo di un più ampio progetto di rinnovamento dell’accoglienza e della fruizione dei Musei nazionali di Ravenna. Il progetto rientra nelle celebrazioni per il millecinquecentenario della morte di Teodorico il Grande, che si aprono quindi con questo intervento strutturale, sostenuto dalla direzione generale Musei del Ministero della Cultura e finanziato nell’ambito del Pnrr. Il progetto... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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