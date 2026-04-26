La Fiap in piazza a Capo d’Orlando ed in tutta la Sicilia nel segno di Giovanni Amendola

La Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia ha organizzato eventi in diverse città dell'isola, tra cui Palermo, Messina, Catania e Capo d’Orlando, in occasione del 25 Aprile 2026. Le iniziative si sono svolte nelle piazze principali, con l’obiettivo di commemorare la Festa della Liberazione e di ricordare il ruolo di Giovanni Amendola. La presenza si è concentrata sulla condivisione di momenti pubblici dedicati alla memoria storica.

La Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile 2026, è stata presente con proprie iniziative nelle piazze di Palermo, Messina, Catania e Capo d’Orlando, per celebrare la Festa della Liberazione nel solco dei valori della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, Fiap Sicilia in piazza per ricordare l'antifascista Giovanni AmendolaLa Federazione italiana associazioni partigiane della Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 2026, sarà presente con proprie... La Tav Treviglio si fa male da sola: ko nel finale nel silenzio di Capo d’OrlandoI biancoverdi riescono a costruirsi il vantaggio in un PalaFantozzi a porte chiuse, ma due triple di Contento nel finale indirizzano la partita e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione, Fiap Sicilia in piazza per ricordare l'antifascista Giovanni Amendola; FIAP Sicilia celebra il 25 Aprile: iniziative in tutta l’isola; Palermo in piazza per il 25 aprile | corteo tra memoria e proteste. Palermo, la FIAP in piazza in Sicilia nel segno di Giovanni AmendolaLa Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile 2026, sarà presente con proprie iniziative nelle piazze di Palermo, Messina, Cata ... vivienna.it FIAP Sicilia celebra il 25 Aprile: iniziative in tutta l’isolaLa Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia si prepara a celebrare il 25 aprile 2026 con una serie di iniziative nelle piazze di Palermo, Messina, Catania e Capo d’Orlando, pe ... strettoweb.com Nella ricorrenza del 25 aprile, vogliamo ricordare, a cento anni dalla morte, Giovanni Amendola (1882-1926). Un anniversario che consente di "cogliere radici ideali e fili di continuità tra la battaglia per la libertà e la democrazia dei primi anni Venti del Novece - facebook.com facebook Fontana illustra a Mattarella la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola alla Camera - Il video x.com