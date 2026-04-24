Festa della Liberazione Fiap Sicilia in piazza per ricordare l' antifascista Giovanni Amendola
In occasione del 25 aprile 2026, la Federazione italiana associazioni partigiane della Sicilia organizza eventi nelle piazze di Palermo, Messina, Catania e Capo d’Orlando. La manifestazione si svolge per ricordare la Festa della Liberazione e onorare gli ideali della Resistenza. Tra le iniziative, si prevede anche un omaggio all’antifascista Giovanni Amendola, figura simbolo di quella stagione storica.
La Federazione italiana associazioni partigiane della Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 2026, sarà presente con proprie iniziative nelle piazze di Palermo, Messina, Catania e Capo d’Orlando, per celebrare la Festa della Liberazione nel solco dei valori della Resistenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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