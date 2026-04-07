Nella notte è stato incendiato un furgone appartenente al centro di accoglienza dedicato a donne vittime di violenza e ai loro bambini. L’episodio ha coinvolto anche la struttura stessa, che offre supporto e servizi a chi vive situazioni di emergenza. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per accertare eventuali responsabilità. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Nel rogo del 6 aprile distrutto il mezzo della struttura che ospita percorsi di protezione e reinserimento. “Non ci fermeremo, ma è un atto gravissimo contro chi è più fragile”. Nel 2022 episodio simile, il mezzo era stato comprato grazie alle donazioni Un gesto che colpisce non solo un mezzo, ma un’intera rete di assistenza rivolta alle persone più fragili. A Messina è stato incendiato il furgoncino del C.I.R.S. – Comitato Italiano Reinserimento Sociale ETS, realtà impegnata ogni giorno nell’accoglienza e nel sostegno di donne e minori ospiti della casa famiglia. L’episodio si è verificato il 6 aprile 2026 e le cause sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Cirs inaugura Casa Mimosa, nuovo spazio per l’autonomia di donne e bambiniUn percorso di housing sociale per sostenere la transizione verso l’indipendenza delle vittime di violenza, con supporto educativo e professionale Si...

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Temi più discussi: Incendiato il furgone del Cirs, colpito il centro che accoglie donne vittime di violenza e i loro bambini; Incendio in un parcheggio (FOTO): auto e furgone distrutti dalle fiamme, diversi i veicoli danneggiati; Furgone in fiamme nella notte a Porto Mantovano: intervento dei vigili del fuoco in via Einaudi; Auto e furgone in fiamme nella notte: Vigili del fuoco in intervento per domare l’incendio.

Incendio di un furgone a Cassino, 37enne fermato dalla PoliziaE' stato rintracciato dalla Polizia il presunto responsabile dell'incendio che la notte dello scorso 22 marzo aveva distrutto un furgone parcheggiato in via Po a Cassino. Si tratta di un uomo di 37 ... rainews.it

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Sabaudia, deposito di rifiuti incendiato nel Parco del Circeo: denunciato il possessore - facebook.com facebook

Incendiato di notte il portone del comando della polizia municipale di Bra x.com