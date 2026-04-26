La festa della Liberazione ricorda la fine del regime autoritario e della guerra civile nel paese. Quest’anno, tra le celebrazioni, si sottolinea come il risultato di quegli eventi sia stato la conquista della pace e della libertà. Sono stati ricordati i momenti storici e le persone che hanno contribuito a liberare la società da oppressione e violenza. Le commemorazioni si svolgono in diverse città, con discorsi ufficiali e cerimonie pubbliche.

Libertà e pace. Due delle parole più belle da dire, due dei diritti più importanti da difendere. E’ su questo che ieri è ruotata la giornata del 25 Aprile a Cesena, caratterizzata dal consueto corteo che dalla Barriera ha raggiunto il Monumento ai Caduti del Serraglio animato da centinaia di persone appartenenti a tutti gli schieramenti politici e con in testa il sindaco Enzo Lattuca e il presidente della Regione Michele De Pascale. Il primo cittadino ha reso omaggio alle donne e agli uomini della Resistenza e alle truppe Alleate che attraversarono l’Oceano Atlantico per ridare la libertà a persone che nemmeno conoscevano. "La memoria – ha specificato Lattuca – ci aiuta in maniera decisiva a non perderci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa della Liberazione: "Il suo lascito è la pace"

Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

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