La Ferrari F1 312 T3 guidata da Reutemann venduta a 4,3 milioni

Una Ferrari F1 312 T3 del 1978, guidata da Carlos Reutemann durante quattro gare della stagione 1978 e dal pilota Gilles Villeneuve nel Gran Premio d'Argentina del 1979, è stata venduta all'asta di RM Sotheby’s a Monte Carlo per circa 4,3 milioni di euro. La vettura è stata battuta in un'asta che si è svolta recentemente, attirando l'interesse di collezionisti e appassionati di motorsport.

È stata venduta all’asta di RM Sotheby’s a Monte Carlo a 4.336.250 euro la Ferrari 312 T3 del 1978 guidata da Carlos Reutemann in quattro round della stagione 1978 e dall'icona della Scuderia Ferrari Gilles Villeneuve nel Gran Premio d'Argentina del 1979. La vettura, evoluzione della serie Ferrari 312T progettata da Mauro Forghieri, e uno dei soli cinque telai con specifiche T3 costruiti per partecipare al Campionato del Mondo di Formula 1 del 1978, è stata esposta in occasione del Grand Prix Historique e del Cavallino Classic Monaco assieme ad altri gioielli della casa di Maranello. Eccola su Gazzetta Motori accanto ad una altra pagina di...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Ferrari F1 312 T3 guidata da Reutemann venduta a 4,3 milioni Notizie correlate Jean Alesi distrugge una Ferrari 312 F1 al GP Storico di Monaco: valeva diversi milioni di euroJean Alesi, ex pilota Ferrari e commentatore televisivo, protagonista in negativo con un incidente nel Gran Premio Storico di Monaco. Venduta la villa di Audrey Hepburn: affare da 9,4 milioni a Brentwood? Cosa sapere Venduta la villa di Brentwood dove soggiornò Audrey Hepburn per 9,4 milioni di dollari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gp storico a Monaco, in pista Alesi e Ickx. Una parata di Ferrari; Jean Alesi distrugge una Ferrari 312 F1 al GP Storico di Monaco: valeva diversi milioni di euro; GP storico di Montecarlo: incidente di Alesi, gravi danni alla Ferrari 312; Asta RM Sotheby’s Monaco: Ferrari e F1 da record. Il GP Monaco Historique ha regalato anche queste incredibili immagini riprese dal retrotreno della Ferrari 312 B3 guidata da AlesiIl GP Monaco Historique ci ha regalato immagini emozionanti, anche grazie a queste incredibili riprese registrate onboard sulla Ferrari 312B3 di Jean Alesi ... motorbox.com Jean Alesi distrugge una Ferrari 312 F1 al GP Storico di Monaco: valeva diversi milioni di euroJean Alesi, ex pilota Ferrari e commentatore televisivo, protagonista in negativo con un incidente nel Gran Premio Storico di Monaco ... fanpage.it Storie di oggi. 25 aprile 1982 non fu solo una domenica di sport sul tracciato di Imola; fu il giorno in cui il romanticismo della Formula 1 si scontrò brutalmente con la fredda ambizione. Quella che doveva essere una parata trionfale delle Ferrari davanti al pubbl - facebook.com facebook Ferrari Hypersail, ecco la rivoluzione gialla alla caccia del record sul giro del mondo. Di Maurizio Bertera x.com