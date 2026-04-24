Jean Alesi distrugge una Ferrari 312 F1 al GP Storico di Monaco | valeva diversi milioni di euro
Durante il Gran Premio Storico di Monaco, Jean Alesi, ex pilota Ferrari e attuale commentatore televisivo, ha causato la distruzione di una Ferrari 312 F1. La vettura, considerata un pezzo da collezione e del valore di diversi milioni di euro, è stata coinvolta in un incidente che ha danneggiato irreparabilmente il modello. L’episodio ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti alla manifestazione.
Jean Alesi, ex pilota Ferrari e commentatore televisivo, protagonista in negativo con un incidente nel Gran Premio Storico di Monaco. La sua Ferrari 312 ha riportato gravi danni. Non è la prima volta che succede.🔗 Leggi su Fanpage.it
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