Jean Alesi distrugge una Ferrari 312 F1 al GP Storico di Monaco | valeva diversi milioni di euro

Durante il Gran Premio Storico di Monaco, Jean Alesi, ex pilota Ferrari e attuale commentatore televisivo, ha causato la distruzione di una Ferrari 312 F1. La vettura, considerata un pezzo da collezione e del valore di diversi milioni di euro, è stata coinvolta in un incidente che ha danneggiato irreparabilmente il modello. L’episodio ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti alla manifestazione.