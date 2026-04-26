Salta l' incarico di Beatrice Venezi alla Fenice | annullata ogni collaborazione

Il 26 aprile, la Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato l'annullamento di tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione, annunciata dal sovrintendente Nicola Colabianchi, riguarda specificamente il ruolo che Venezi avrebbe ricoperto presso il teatro. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta o alle eventuali conseguenze per le prossime programmazioni.

Salta l'incarico di Beatrice Venezi alla Fenice. La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, ha comunicato nel pomeriggio del 26 aprile di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi.La decisione, arrivata dopo sei.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse Notizie correlate Tempesta alla Fenice: i musicisti rispondono al dito di Beatrice Venezi? Cosa sapere Beatrice Venezi accusa i musicisti del Teatro La Fenice di occupare ruoli per tradizione familiare. Beatrice Venezi: «Orchestrali di padre in figlio alla Fenice». I sindacati: ci offendeVENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi rilasciata... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Beatrice Venezi: A La Fenice posti tramandati di padre in figlio. Orchestra in rivolta. 'Posti di padre in figlio' alla Fenice, nuova polemica su Beatrice VeneziNuova contestazione contro il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, e nuova polemica su Beatrice Venezi, attesa dal prossimo ottobre come direttrice musicale del prestigioso teatro veneziano ... ansa.it Ancora caos alla Fenice, Beatrice Venezi contro l’orchestra: Posti tramandati di padre in figlio. È rivoltaQuesta è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio: l'ultima uscita di Beatrice Venezi ha fatto arrabbiare moltissimo il sindacato degli orchestrali ... dire.it