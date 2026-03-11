Beatrice Venezi confermata la nomina al Teatro La Fenice tra le polemiche Un consigliere si dimette

Beatrice Venezi è stata confermata come direttrice del Teatro La Fenice, suscitando polemiche. Il Sovrintendente Nicola Colabianchi ha inviato una lunga lettera al Consiglio di indirizzo e al sindaco Brugnaro per sottoporre la ratifica. Di conseguenza, un consigliere ha deciso di dimettersi.

Nella lunga lettera sottoposta al consiglio d'indirizzo, mossa non usuale ma motivata dal Sovrintendente come atto di responsabilità istituzionale, Nicola Colabianchi rievoca la vicenda di Antonia Brico direttrice d'orchestra contestata negli Stati Uniti degli anni Trenta del '900 in quanto donna. «Rievoco questo-scrive Colabianchi- non per spirito di rivendicazione, ma per affermare un principio: chi riceve la responsabilità di guidare i teatri d'opera e le grandi istituzioni musicali ha il dovere di giudicare e scegliere sulla base di competenza, responsabilità e visione,non sulla base di consuetudini o sotto stretta osservanza di modelli di potere ereditati».