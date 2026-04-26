La Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato ufficialmente che tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi sono state annullate. La decisione è stata annunciata oggi dal sovrintendente dell’ente, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o sviluppi successivi. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’organizzazione, che ha anche precisato che l’interruzione riguarda tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra.

(Adnkronos) - La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato oggi, domenica 26 aprile, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, di aver deciso di "annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi". La decisione, spiega una nota, è "maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del Maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra". "Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai Professori d'Orchestra", sottolinea Colabianchi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Fenice: "Annullata la collaborazione con Beatrice Venezi"

CLIMA DI TENSIONE ALLA FENICE: MUSICISTI IMBAVAGLIATI CONTRO BEATRICE VENEZI

Notizie correlate

Leggi anche: Salta l'incarico di Beatrice Venezi alla Fenice: annullata ogni collaborazione

Il Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi: “Annullata ogni collaborazione” dopo l’accusa di nepotismo all’orchestraLa Fondazione Teatro La Fenice, attraverso il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La resa finale di Orbán: salta il veto ungherese al prestito Ue per Kiev; Rui Modesto cresce, Le Douaron sfortunato; In un’autorimessa di Modugno il quartier generale dei ricettatori d’auto foggiani: 4 arresti; Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica: c’è anche Rita Delle Fave.

La Fenice licenzia Beatrice Venezi, lo stop immediato dopo le accuse della direttrice: «In questa orchestra posti ereditati di padre in figlio»«La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro ... leggo.it

Il Teatro La Fenice ‘licenzia’ Beatrice Venezi: Collaborazioni annullate, ha offeso la Fondazione e la sua OrchestraLa decisione dopo l’intervista rilasciata dal Maestro a un quotidiano argentino. Colabianchi: Affermazioni incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professor ... quotidiano.net

la Repubblica. . Si chiude con una rottura netta il rapporto tra il Teatro La Fenice e Beatrice Venezi. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi per l’intervista concessa dalla direttrice d’orchestra al quotidiano argentino La Nación, la Fondazione veneziana h - facebook.com facebook

Dopo Delmastro, Santanché & c. ecco l'altra vittima eccellente post-referendum: il teatro la Fenice annulla tutte le collaborazioni future con Beatrice Venezi. La direttora aveva irriso la sua futura orchestra, «un luogo dove i posti si passano praticamente di padr x.com