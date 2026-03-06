Riapre dopo il restyling interno il Conad City di via dei Giacinti a San Damaso

Il Conad City di via dei Giacinti a San Damaso ha riaperto ieri dopo un intervento di restyling interno. Il negozio, situato al numero 16, torna a essere aperto al pubblico con un layout rinnovato, nuovi reparti e un assortimento ampliato. La ristrutturazione ha coinvolto tutte le aree del punto vendita, offrendo ora un’esperienza di acquisto più moderna e funzionale ai clienti del quartiere.

L'intervento ha comportato una revisione completa degli spazi interni e del percorso d'acquisto: all'ingresso trova posto il reparto ortofrutta, completamente rinnovato e con un assortimento ampio e attento alla valorizzazione dei prodotti locali, seguito dalla nuova area panetteria e pasticceria, dove sono disponibili pasticcini, torte, pizze e pinse. Il reparto salumi e formaggi è stato ampliato e riorganizzato per offrire una selezione ancora più completa di eccellenze locali e nazionali, mentre la macelleria continua ad offrire carni tagliate e lavorate dai nostri macellai del negozio, sempre disponibili a soddisfare le richieste della clientela.

Argomenti discussi: Il Conad City Vallato di Fano cambia gestione e riapre rinnovato; CIA-Conad investe sulla prossimità: riapre il Conad City Vallato di Fano.

