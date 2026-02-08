Domenica al cinema all’Eden, con due film che attirano l’attenzione. Uno è

All’Eden Hamnet. Nel nome del figlio di Chloè Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal (foto) un dramma in costume ispirato alla vita di Shakespeare, sua moglie Agnes e i loro tre figli: otto nomination ai prossimi Oscar (16, 18.15 e 21). Poi tre film italiani: Le cose non dette di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Claudio Santamaria (16, 18.15 e 21); Agata Christian. Delitto sulle nevi, con Christian De Sica, Lillo, Maccio Capatonda, Chiara Francini (16 e 18.15); La grazia di Paolo Sorrentino alle 21. Al Pecci La scomparsa di Joseph Mengele, la notevole regia di Kirill Serebrennikov (16 v. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una domenica al cinema: le proposte

Approfondimenti su Eden Hamnet

Cna Cinema e Audiovisivo lancia un appello per valorizzare il settore, considerato una risorsa fondamentale per l’Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Appuntamenti in agenda per domenica 16 novembre

Ultime notizie su Eden Hamnet

Argomenti discussi: Una domenica al cinema. E aria di Oscar; Future Film Kids @ Odeon | Febbraio - Aprile 2026; Gabriele Muccino e Carolina Crescentini al The Space Cinema Roma Moderno per Le cose non dette; Miriam Leone: Miss Italia? Il servizio militare sui tacchi, ero una zia. Rifiutai Domenica In per fare cinema, mi dissero che ero pazza. Ora che sono madre, sul lavoro posso anche fallire.

La domenica al cinema, tante proposteUna domenica al cinema con tante proposte. Tre i film al Garibaldi Milleventi: La saggezza della felicità, il documentario sul Dalai Lama (alle 20.30); Non essere cattivo di Claudio Calipari con Luca ... lanazione.it

Una domenica al cinema. E aria di OscarAl Terminale oggi Marty Supreme di Josh Safdie con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Abel Ferrara, nove candidature Oscar ... lanazione.it

Franco Maresco incontra l’Asilo: SIAMO ROVINATI - CINEMA TEATRO MARESCO Domenica 8 febbraio, ore 19, Ex Asilo Filangieri Franco Maresco incontra l’Asilo, insieme a lui la compagnia con cui, dal 13 al 15 febbraio, porta in scena al teatro Mercadante l facebook

Questa domenica a #CTCF ospiteremo Valeria Golino, al cinema dal 12 febbraio con il film La gioia x.com