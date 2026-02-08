Una domenica al cinema | le proposte

Domenica al cinema all’Eden, con due film che attirano l’attenzione. Uno è

All’Eden Hamnet. Nel nome del figlio di Chloè Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal (foto) un dramma in costume ispirato alla vita di Shakespeare, sua moglie Agnes e i loro tre figli: otto nomination ai prossimi Oscar (16, 18.15 e 21). Poi tre film italiani: Le cose non dette di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Claudio Santamaria (16, 18.15 e 21); Agata Christian. Delitto sulle nevi, con Christian De Sica, Lillo, Maccio Capatonda, Chiara Francini (16 e 18.15); La grazia di Paolo Sorrentino alle 21. Al Pecci La scomparsa di Joseph Mengele, la notevole regia di Kirill Serebrennikov (16 v. 🔗 Leggi su Lanazione.it

