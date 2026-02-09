Arezzo si prepara a festeggiare San Valentino con il cinema. UCI Cinemas ha lanciato una campagna speciale invitando le coppie a scegliere la sala come il miglior posto e il regalo più bello per la festa degli innamorati. La proposta è semplice: lasciare da parte le rose e puntare su una serata al cinema, tra film e momenti condivisi.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – “ Lascia stare le rose. Punta sul cinema!”. La campagna di San Valentino di UCI Cinemas Arezzo celebra la sala come il posto migliore dove andare e il miglior regalo da fare per quest’occasione. Per San Valentino, il pubblico può dimenticarsi dei regali convenzionali o di luoghi non all’altezza per un appuntamento e renderlo invece un giorno unico all’UCI Cinemas Arezzo, con la più potente delle esperienze cinematografiche. Nuove uscite, grandi classici e regali sono pensati per rendere la visione in sala ancora più coinvolgente. “Con chiunque tu sia, punta sul cinema!”: un invito rivolto al pubblico per tutto il periodo fino a San Valentino, per promuovere il grande schermo come la scelta ideale per la più memorabile e originale delle esperienze cinematografiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Valentino al cinema, tutte le proposte

