Caso Rocchi parla il procuratore Figc Chinè | Ricostruzioni non veritiere sull' indagine arbitri

Il Procuratore della FIGC Chinè ha commentato le recenti notizie riguardanti il caso Rocchi, sottolineando che alcune ricostruzioni diffuse dai media non corrispondono ai fatti effettivi. Chinè ha affermato che l'intervento mira a tutelare il lavoro della Procura Federale, precisando che le informazioni circolate sono prive di fondamento e non riflettono la realtà degli accadimenti. La vicenda, al centro di attenzione pubblica, resta sotto esame degli inquirenti.

Non parla mai. Ma questa volta il capo della Procura federale Giuseppe Chinè ha deciso di esporsi a fare determinate precisazioni in merito all'indagine sportiva archiviata poco meno di un anno fa a carico di Gianluca Rocchi. Ecco allora un comunicato, per fare chiarezza dopo le accuse più o meno latenti (basta vedere il post di ieri del ministro per lo Sport Andrea Abodi), di aver insabbato il caso. Confermando quanto scritto dalla Gazzetta, il Procuratore spiega in una nota: "Poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: "Ricostruzioni non veritiere sull'indagine arbitri" Notizie correlate Indagine arbitri, il caso si allarga: il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamentoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Indagine arbitri Serie A, il pasticcio di Chiné sulla questione Rocchi potrebbe intaccare anche sulla Figcdi Stefano CoriIndagine arbitri Serie A, il pasticcio del procuratore Chiné potrebbe far crollare l’ipotesi Figc, potrebbe esserci il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendo; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Il Pm: 'Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter'; Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei. Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: Ricostruzioni non veritiere sull'indagine arbitriIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it Caso Rocchi, il calcio italiano sull’orlo di una svolta: retroscena, nomi e scenari dopo l’indagineNel cuore dell’inchiesta ci sono alcune gare considerate sensibili, episodi che ora vengono riletti alla luce delle accuse. gonfialarete.com Caso Rocchi, la nota di Chinè all'Ansa prova a difendere l'operato della Procura federale: "Abbiamo ricevuto solo l'esposto di Rocca su Udinese-Parma, indagato e archiviato con l'avallo della Procura Generale dello Sport". Ma la difesa lascia troppi buchi. I ca - facebook.com facebook Gds - Caso Rocchi, le 10 domande: può 'bussare' L'Inter rischia Come si arriva alle 2 partite x.com