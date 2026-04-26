La denuncia di un cittadino di Montesilvano | Via Andromeda una giungla tra erbacce e potature mai fatte FOTO

Un residente di Montesilvano ha segnalato lo stato di via Andromeda, descrivendo la strada come una vera e propria giungla tra erbacce e potature ineseguite. Nellamente, ha aggiunto che l’accesso alla via ricorda un bosco, anche se non di quelli piacevoli da attraversare. La denuncia si accompagna a una fotografia che mostra il degrado e l’abbandono della strada, sollevando preoccupazioni sulla condizione di manutenzione dell’area.

“Entrare in via Andromeda è come entrare in un bosco” e non di quelli che ti puoi godere. A denunciarlo è un residente della via di Montesilvano che denuncia lo stato di “totale abbandono e degrado della strada”.“Lungo i marciapiedi ci sono alberi che da decenni non vengono potati”, afferma e.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La denuncia di un cittadino: "Ancora rifiuti tra mare e teatro d'Annunzio" [FOTO]Ancora rifiuti sul tratto di spiaggia antistante il teatro d'Annunzio sul lungomare Cristoforo Colombo a Pescara. La denuncia di un cittadino: "Atti vandalici sulla mia auto nel parcheggio condominiale" [FOTO]«Stamattina (domenica 22 marzo, ndr) verso le ore 5 del mattino, la mia auto ha subito atti vandalici in via Lago di Bomba dentro il parcheggio...