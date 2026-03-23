La denuncia di un cittadino | Atti vandalici sulla mia auto nel parcheggio condominiale FOTO

Da ilpescara.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«Stamattina (domenica 22 marzo, ndr) verso le ore 5 del mattino, la mia auto ha subito atti vandalici in via Lago di Bomba dentro il parcheggio condominiale». A dirlo è un nostro lettore che ci informa di quanto successo.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIl. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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