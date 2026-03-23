«Stamattina (domenica 22 marzo, ndr) verso le ore 5 del mattino, la mia auto ha subito atti vandalici in via Lago di Bomba dentro il parcheggio condominiale». A dirlo è un nostro lettore che ci informa di quanto successo.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIl. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Leggi anche: Atti vandalici alle auto nel parcheggio, il Pd chiede la videosorveglianza e più controlli

Montemesola, atti vandalici al campo da tennis di Largo Osanna: Il sindaco presenta denunciaTarantini Time QuotidianoAtti vandalici nelle strutture sportive di Largo Osanna a Montemesola.

Tutti gli aggiornamenti su La denuncia di un cittadino Atti...

Temi più discussi: La denuncia di un cittadino: Atti vandalici sulla mia auto nel parcheggio condominiale [FOTO]; La Polizia di Stato arresta a Merano un uomo per atti persecutori; Arrestato per atti persecutori e violenti contro una donna; Bergamo, la denuncia di un’avvocata: Anticipata in udienza la decisione del giudice.

Selinunte, ombre sulla gestione della posidonia: il M5S chiede accesso agli atti e denuncia anni di ritardiSELINUNTE. La gestione della posidonia nel porto di Marinella di Selinunte finisce al centro di un nuovo caso politico dopo le notizie emerse da un’inchiesta su possibili infiltrazioni mafiose. A soll ... alqamah.it

Non accettava la fine della relazione e continuava a presentarsi sotto casa della donna. Ora è ai domiciliari, gravato da ulteriori precedentiInseguimenti e poste sotto casa per incapacità di accettare la fine della relazione. L'uomo era inoltre gravato da diversi precedenti ... ravennaedintorni.it

In diverse circostanze l’uomo avrebbe costretto la compagna a subire atti sessuali contro la sua volontà, accompagnando le richieste con minacce come «ti uccido» e con nuove aggressioni fisiche facebook

MOLINA INANILMAZ GOL ATTI. 33' Real Madrid 0-1 Atletico Madrid 52' Real Madrid 1-1 Atletico Madrid 55' Real Madrid 2-1 Atletico Madrid 66' Real Madrid 2-2 Atletico Madrid x.com