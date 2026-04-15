Il Re del Flamenco a Carpi Sergio Bernal chiude la stagione della danza
Venerdì 17 aprile alle 21, il Teatro Comunale di Carpi ospita Sergio Bernal, noto come il Re del Flamenco, per l’ultimo spettacolo della stagione della danza 2025-2026. L’artista spagnolo presenta una performance che unisce la forza del flamenco alla tradizione della danza classica, attirando un pubblico interessato a un evento che conclude il cartellone stagionale. La serata si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e con accesso aperto al pubblico.
C'è la danza classica, con la sua eleganza, e c'è il flamenco, con tutta la sua forza, nello spettacolo che il ballerino spagnolo Sergio Bernal porta in scena al Teatro Comunale di Carpi, venerdì 17 aprile, alle 21, nello spettacolo che chiude la stagione della danza e il cartellone 2025-2026.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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