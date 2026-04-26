In un sistema in cui la cultura viene spesso associata alla crescita personale e al progresso sociale, si osserva che le élite che controllano il sapere e il potere tendono a accumulare ricchezza sfruttando il lavoro di persone sottopagate e spesso sottovalutate. Questa dinamica evidenzia come le risorse culturali possano essere utilizzate per consolidare le posizioni di privilegio, mantenendo inalterate le disparità economiche e sociali.

Grazie alla cultura, tutti i potenti del mondo che maneggiano sapere, potere e avere, vivono di parole proprie e ingrassano di ricchezza prodotta dal lavoro massacrante, pericoloso e malpagato altrui. La cultura tratta poveri e onesti da illustrissimi commensali, da servire in guanti bianchi. Riempie l’Atto Costitutivo di qualunque Stato democratico di diritti inalienabili per cittadini “SOVRANI”, salvo poi trasformarli in somari, esponendoli a qualunque rischio e sfruttamento, senza alcuna protezione, ma con la garanzia che i Paperoni trilionari ne trarranno il massimo profitto, senza rischiare di tasca propria manco una quattro soldi bucata.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - La cultura serve a garantire forza ascensionale alla ricchezza

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